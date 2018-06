Rocca Sanvitale di Fontanellato, il Clavicembalo è danneggiato: crowdfunding per il restauro

S.o.s. restauro conservativo: 199 giorni di tempo per trovare 20.000 Euro e restaurare il Clavicembalo seicentesco della Rocca Sanvitale di Fontanellato, in provincia di Parma. Il Museo Rocca Sanvitale di Fontanellato – in Emilia-Romagna - ha attivato da metà giugno un progetto di crowdfunding su piattaforma dedicata per reperire contributi per lo strumento musicale che ha bisogno di un urgente intervento di restauro conservativo ed integrativo.

“Il clavicembalo è gravemente attaccato da insetti xilofagi, ed in queste condizioni non può essere suonato, pena il rischio di aumentare i danni – spiega il Direttore del Museo Rocca Sanvitale Pier Luca Bertè a nome di tutto il team del Museo - L’obiettivo è raccogliere 20.000 Euro per sostenere le spese di restauro, manutenzione e conservazione. Si occuperà dei lavori una ditta specializzata individuata dal Comune di Fontanellato, in una azione concertata e condivisa con l’amministrazione comunale”.

“La cifra è alta, ce ne rendiamo conto – prosegue Bertè - ma è necessaria per eseguire il delicato intervento e per garantire al Clavicembalo di tornare a suonare, di poter essere ammirato dai visitatori della Rocca Sanvitale e apprezzato da tutti i melomani e amanti dell’arte e cultura italiana. L’urgenza di salvare questo clavicembalo ha mobilitato anche Raina Kabaivanska, la più grande interprete lirica di Tosca, Madama Butterfly e Adriana Lecouvreur, protagonista di uno storico concerto a Fontanellato nel 2010, tornata in Rocca anche nel 2017 proprio per seguire da vicino le sorti dello strumento musicale”.

La Kabaivanska ha deciso di supportare la raccolta fondi e ha autografato 50 stampe della Rocca Sanvitale. Queste stampe autografe sono a disposizione di chi decidesse di sostenere la raccolta fondi con una donazione di 100 €. Ma puoi scegliere tu la cifra che desideri donare liberamente.

Come fare per partecipare? https://www.produzionidalbasso.com/project/il-clavicembalo-della-rocca-sanvitale-di-fontanellato-restauro-conservativo/

Vuoi venire a vedere dal vero il clavicembalo della Rocca Sanvitale? E' esposto nel percorso di visita completo all'interno del Museo Rocca Sanvitale, custodito nella splendida Sala da Ricevimento.

Da Aprile a Ottobre: dal lunedì al sabato 9.30-11.45* e 15.00-17.45*

(visite ore 10.30-11.45-15.30-16.45-17.45*); domenica e festivi 9.30-11.45* e 14.30-17.45*.

Da Novembre a Marzo dal martedì al sabato 10/11.45(*) e 15/16.45(*) (visite ore 10.30-11.45-15.30-16.45); domenica e festivi 9.30/11.45(*) e 14.30/16.45(*) - (*) Inizio ultima visita