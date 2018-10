Roccabianca, 43enne ha due mariti: denunciata per bigamia

Era ancora ufficialmente sposata in Italia ma ha deciso di sposarsi anche in India, durante un viaggio recente, unendosi in matrimonio ad un uomo indiano. Una 43enne di Roccabianca è finita nei guai ed è stata denunciata per bigamia e per false attestazione a pubblico ufficiale. Nel nostro Paese la donna aveva iniziato le pratiche di separazione dal marito ma non le aveva portate a termine e prima di aspettare l'ufficializzazione del divorzio ha deciso di avere un altro marito. La 43enne ha anche presentato un'attestazione falsa all'ambasciata, dove risultava non sposata ma le verifiche effettuate hanno permesso di risalire alla verità.