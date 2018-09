Roccabianca: i richiedenti asilo non verranno ospitati nel condominio di via Verdi

I sei richiedenti asilo non verranno ospitati nel condominio di via Verdi a Roccabianca, così come previsto da due anni. La Prefettura di Parma ha preso una decisione destinata a far discutere: dopo le proteste di alcuni residenti e le verifiche richieste dall'Amministrazione comunale sulla compatibilità edilizia e strutturale della palazzina, l'Ente ha deciso di sospendere l'iter ed ha chiesto alla cooperativa Codeal, che avrebbe dovuto gestire l'accoglienza in quella struttura, di trovare una soluzione alternativa. "La Prefettura - si legge in una nota del Comune di Roccabianca - prendendo atto delle preoccupazione espresse da parte dei condomini e delle azioni intraprese dalla stessa amministrazione e atte a preservare l'ordine e la sicurezza pubblica, ha richiesto alla cooperativa Codeal di cercare una soluzione alternativa all'appartamento in questione, riservandosi di completare le dovute valutazioni del caso".