Ruba generi alimentari al Conad: 46enne bloccato ed arrestato

E' stato sorpreso all'interno del supermercato Conad di via XXII Luglio a Parma mentre cercava di uscire con alcuni generi alimentari rubati, che aveva nascosto all'interno del suo zaino. Un 46enne di origine brasiliana è stato bloccato ed arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Parma che, nella giornata di martedì 28 aprile, si sono recati sul posto dopo essere stati avvertiti dalla security del market.

L'uomo è entrato all'interno del Conad e, dopo aver nascosto cibo per un valore di 140 euro all'interno del suo zaino, ha cercato di uscire senza pagare. L'addetto alla security si è accorto di tutto e ha cercato di fermare il 46enne all'uscita: l'uomo ha reagito con violenza minacciando prima il dipendente verbalmente e poi spintonandolo e prendendolo a calci. Il ladro è stato arrestato per rapina impropria ed ora si trova nelle camere di sicurezza della caserma, in attesa del processo per direttissima.