Sabato e domenica arriva la Montanara Running

Si rinnova l'appuntamento con la 9ª edizione “Parco in festa”, manifestazione organizzata dalla cooperativa Gruppo Scuola e dal Circolo Minerva, in collaborazione con la società sportiva Circolo Minerva A.S.D. e con il patrocinio e la co-organizzazione del Comune di Parma.

Presentato il programma questa mattina in conferenza stampa alla presenza di Marco Bosi, vicesindaco con delega allo Sport, diFrancesca Brugnoli, responsabile Struttura operativi Giovani del Comune di Parma, diLaura Lilith Mussini, referente Centro Giovani Montanara e di Massimo Pollastri, Circolo Minerva ASD.

“Rilanciamo una nuova edizione di una manifestazione diventata negli anni un modello vincente che vede alla base una stretta coesione sociale. La cooperativa Gruppo Scuola nata proprio in questo quartiere e il Circolo Minerva ASD Minerva sono diventate il punto di riferimento dei giovani e ricoprono un ruolo molto importante nel loro percorso di crescita“ ha introdotto il vicesindaco Bosi.

“Una sinergia ormai consolidata quella che lega la Cooperativa Gruppo Scuola e il Circolo Minerva ASD. Entrambe rivolgono lo sguardo e l'attenzione ai giovani e alla loro crescita offrendo loro opportunità. Come assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili sosteniamo e diamo il nostro contributo ogni anno per la realizzazione di questa festa in cui il quartiere e i giovani sono i veri protagonisti” ha sottolineato Francesca Brugnoli.

Laura Mussini e Massimo Pollastri hanno presentato il ricco programma che vedrà nelle due giornate attività di carattere sportivo, ludico, ricreativo e musicale, volte ad offrire un’occasione di ritrovo e aggregazione alle famiglie residenti nel quartiere, senza dimenticare la solidarietà, e l’11ª edizione di Montanara Running e la 9ª di Montanara Kids.

La festa si terrà sabato 31 agosto e domenica 1 settembre nel Parco e al Centro Giovani Montanara, in via Pelicelli 13/a. e si svolgerà in concomitanza con la corsa podistica competitiva “Montanara Running” e con la “Montanara Kids”, ciò a sottolineare il forte radicamento dello sport nella vita del quartiere.

Madrina dell’evento l’atleta Rosaria Console maratoneta italiana, vincitrice di un oro alle Universiadi e due argenti ai Giochi del Mediterraneo nella mezza maratona che verrà intervista dal giornalista Daniele Menarini e parteciperà alla corsa di domenica.

Sabato 31 agosto si aprirà con la manifestazione podistica 9° Montanara Kids, a conclusione della gara sono previsti laboratori ludici aperti ai bambini della città, alle 18.00 ospite dell’iniziativa sarà Rosaria Console maratoneta della Nazionale Italiana intervistata da Daniele Menarini condirettore del mensile Correre.

La sera si potranno gustare panini gourmet godendosi il concerto dei West Sight Society, Woodstock Tribute Band.

La mattina di domenica 1 settembre si aprirà la corsa podistica 11° Montanara Running, a conclusione della gara verranno premiati i vincitori. A pranzo e a cena torta fritta e salumi.

La Montanra Running è organizzata dalla società sportiva “Circolo Minerva A.S.D.”, con il patrocinio di Comune di Parma, Provincia di Parma, Forrest Group Arci Minerva e Fidal – Federazione Italiana di Atletica Leggera. E' una manifestazione podistica competitiva di 10 chilometri, certificata regionale maschile e femminile, gara valida come 20ª prova del Campionato Provinciale di corsa su strada 2019 e come Campionato provinciale individuale FIDAL sulla distanza. Partenza alle ore 9,15, con ritrovo alle 8 in via Pelicelli. Le iscrizioni si possono fare sabato 2 settembre dalle 16 alle 18 al Montanara Expo, oppure il giorno della corsa, fino a 15 minuti prima della partenza; costo iscrizione 5 euro.

Sabato 31 agosto

9° Edizione di Montanara Kids, la corsa è riservata ai bambini (maschi e femmine) nati negli anni 2008 - 2013.

La 9° Montanara Kids avrà inizio alle 16:30, con il seguente programma: alle 16:30 bambini nati nel 2012 - 2013 sulla distanza di 200 m; alle 16:40 bambine nate nel 2012 - 2012 sulla distanza di 200 m; alle 16:50 bambini nati nel 2010- 2011 sulla distanza di 400 m; alle 17:00 bambine nate nel 2010 - 2011 sulla distanza di 400 m; alle 17:10 bambini nati nel 2008 - 2009 sulla distanza di 600 m; alle 17:20 bambine nate nel 2008-2009 sulla distanza di 600 m.

Iscrizioni: sabato 31 agosto dalle 15:30 alle 16:15 sul posto (via Pelicelli), oppure con preiscrizione via e-mail entro le h. 24:00 di venerdì 30 agosto indicando nome, cognome e anno di nascita del partecipante.

L'iscrizione è gratuita. Ai partecipanti sarà donata una t-shirt ricordo dell’evento ed una medaglia realizzata manualmente dal popolo Saharawi:http://www.saharawi.info/ -http://www.helpforchildren.it/

Fra tutti i partecipanti saranno estratti a sorte 3 buoni spesa del valore di 100 € ciascuno. Per agevolare gli organizzatori è possibile, di effettuare la preiscrizione per e-mail (in caso di impegni dell’ultimo momento, potrete sempre disdirla per e-mail)info@forrestgroupminerva.it

Domenica 1 settembre – 11ª Montanara Runnnig.

Quest’anno è previsto un nuovo percorso su tre giri con partenza e arrivo in via Pelicelli

Ritrovo in via Pelicelli alle 8; partenza alle 9.15.

Per info: info@forrestgroupminerva.it e Fabrizio: 338 - 7770768