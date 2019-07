Mecoledì 3 luglio Sabrina riceverà uno sfratto esecutivo. La sua storia ci fa riflettere su quanto sia fragile la nostra apparente condizione di benessere. Tre anni fa si ammala e per questo perde il lavoro. Entro pochi giorni forse perderà anche la casa in cui ha vissuto per anni. Dalla sua storia emerge una profonda solitudine, prima di tutto istituzionale.