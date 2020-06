Sala Baganza, rotatoria sulla Sp 58: consegnati i lavori

Sono stati consegnati stamattina a Sala Baganza alla ditta SITEC i lavori sulla rotatoria sulla Sp 58. Erano presenti: il Sindaco di Sala Baganza Aldo Spina, il Delegato provinciale alla Viabilità Giovanni Bertocchi e Gennari per l’impresa. Con questa opera sarà messa in sicurezza l’intersezione tra la strada provinciale n. 58 “di Sala Baganza” con la Strada Comunale “Via Collecchio”, in prossimità del centro abitato di Sala Baganza. I lavori sono stati aggiudicati alla ditta SITEC S.R.L. di Lesignano dè Bagni (PR), che ha offerto un ribasso pari al 3%. La durata dei lavori è di 120 giorni. L’importo dei lavori è di 252 mila euro, di cui 48 mila finanziati dal Comune di Sala Baganza, il resto della Provincia di Parma.

La rotatoria presenta un diametro esterno di 36 m. L’anello carrabile la una larghezza di 10,50 m (una corsia da 7,50 metri cadauna e due banchine laterali da 1,5 m), l’isola centrale presenta un diametro di 15 m. La corona sormontabile presenta una larghezza di 2,00 m, verrà realizzata con una pavime azione in cubetti di porfido; nell’aiuola centrale è presente un’aiuola a verde. È inoltre prevista l’illuminazione della rotatoria e dei bracci di ingresso.