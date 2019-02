Salsomaggiore: legionella nell'acqua della palestra della scuola D'Annunzio

Legionella nell'impianto idrico della palestra Bertellini della scuola D'Annunzio di Salsomaggiore. Durante i controlli periodici che il Comune effettua sono stati infatti registrati valori superiori alla norma. In conseguenza dei risultati dei rilevamenti l'impianto idrico è stato e verrà sottoposto a bonifica. La struttura sportiva, che è utilizzata anche dagli studenti invece rimarrà aperta.

COS’E’ LA LEGIONELLA

La legionellosi è l’infezione causata da un batterio chiamato legionella, e colpisce l’apparato respiratorio. La legionella è un microorganismo molto diffuso in natura, che si trova principalmente associato alla presenza di acqua (laghi e fiumi, sorgenti termali, falde idriche ed ambienti umidi in genere). La legionella non si trasmette da persona a persona, né attraverso l’ingestione di acqua. L’infezione avviene attraverso l’inalazione di acqua contaminata sotto forma di aerosol generato da rubinetti, docce, impianti di condizionamento e idromassaggio. Le persone possono essere esposte aqueste fonti in casa, nel luogo di lavoro o in qualsiasi luogo pubblico.“