Ha giocato soli due euro presso il punto vendita Sisal bar tabaccheria Giocatutto in via Emilio Lepido 122/b e ne ha vinti 500 mila. Il fortunato giocatore parmigiano ha giocato una schedina di 'VinciCasa' e si aggiudicato ben mezzo milione di euro, 200 mila subito in denaro e altri 300 mila da utilizzare per acquistare una casa. Il fortunato giocatore per ora è anonimo.