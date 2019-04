Sanità privata: il 10 aprile presidio davanti al Don Gnocchi

Seconda mobilitazione in pochi giorni promossa da lavoratori e sindacati di categoria di CGIL, CISL e UIL per chiedere subito il rinnovo del CCNL, stop al dumping contrattuale, regole chiare per garantire il servizio sanitario

Nell'ambito della mobilitazione dei lavoratori della sanità privata che protestano da tempo contro il mancato rinnovo contrattuale (il CCNL è scaduto da ben 12 anni), dicono basta con l'applicazione di contratti che nulla hanno a che fare con la sanità e con i livelli di assistenza, e chiedono regole chiare per garantire la qualità del servizio sanitario e la sicurezza delle cure e delle persone che lavorano, il prossimo mercoledì 10 aprile, dalle ore 11 alle ore 12, si svolgerà una seconda assemblea con presidio, dopo l'iniziativa dello scorso 3 aprile davanti al Centro Cardinal Ferrari.

La mobilitazione è promossa unitariamente da FP CGIL, CISL FP e UIL FPL provinciali e avrà luogo davanti alla Fondazione Don Gnocchi di Parma in piazzale dei Servi, 11. Contestualmente è convocata una conferenza stampa per dare conto agli organi di informazione e alla cittadinanza delle ragioni della mobilitazione. Interverranno Francesca Balestrieri, della segreteria FP CGIL Parma, e Danilo Alzapiedi, della segreteria provinciale CISL FP.