Oggi è il giorno delle sardine: dalle 19 in piazza Duomo

Oggi, lunedì 25 novembre, è il giorno della sardine di Parma. Dopo l'impasse iniziale, dovuta alla presenza - mezz'ora prima sotto ai portici del Grano - della manifestazione dei Maschi che s'immischiano per la Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne- dalle ore 19 in piazza Duomo infatti si svolgerà la manifestazione del movimento. Nelle ultime settimane le sardine- ospitate anche in dirette televisive - hanno organizzato presidi, sempre partecipati da migliaia di persone, nelle piazze di tantissime città dell'Emilia-Romagna. I presidi, nati per contrastare la presenza del leader della Lega Matteo Salvini, si sono allargati. Nel caso di Parma, per esempio, si tratta di una manifestazione slegata dalla presenza dell'ex Ministro dell'Interno. L'evento di Facebook, promossa da tre giovani studenti di Parma, ha superato i 4 mila e 500 partecipanti. Vedremo se Parma sarà all'altezza delle altre città e soprattutto quale sarà la composizione del presidio di piazza Duomo che farà un saluto simbolico alla manifestazione contro la violenza sulle donne.