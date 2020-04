Scappa al posto di blocco per i controlli Covid-19: automobilista fermato sul ponte di Casalmaggiore

E' stato inseguito e bloccato mentre si trovava sul ponte per Casalmaggiore l'automobilista che nel pomeriggio del 23 aprile è scappato ad un posto di blocco della Polizia Locale in via Partigiani d'Italia a Mezzani. L'uomo, dopo essere stato fermato, è stato ovviamente sanzionato per il non rispetto delle norme stabilite dai decreti per il contenimento del contagio da coronavirus. L'inseguimento sarebbe avvenuto lungo l'argine di Mezzano Rondani, fino al ponte di Casalmaggiore.

