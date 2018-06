Scatta il piano caldo del Comune: tutte le informazioni

Numeri utili, attivi h24, per raccogliere le segnalazioni degli anziani, locandine con tutti i consigli utili per difendersi dal caldo; monitoraggio degli anziani soli, tramite anche i medici di famiglia, collaborazione con il volontariato a supporto dei servizi: con l’arrivo dell’estate e delle possibili ondate di gran caldo scatta anche quest’anno il “Piano Caldo” a protezione della popolazione anziana.

Il Distretto di Parma, composto dai Comuni di Parma (capofila), Colorno, Mezzani, Sorbolo e Torrile e dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, alza dunque la soglia di attenzione nei confronti degli anziani, che più di altri possono subire gli inconvenienti della stagione estiva. A presentare nel dettaglio le caratteristiche del Piano Caldo 2018 sono intervenute in conferenza stampa Annalisa Rolli, responsabile della S.O. Non Autosufficienza del Comune di Parma, Paola Dall'Argine, Dipartimento Cure Primarie - AUSL Distretto di Parma, e Maria Teresa Luisi, dirigente Medico Direzione di Presidio - Azienda Ospedaliera.

Come ogni anno e in linea con quanto previsto dalla Regione Emilia - Romagna, sono state predisposte una serie di misure, concordate a livello distrettuale, per prevenire e alleviare i disagi che le forti ondate di calore possono causare agli anziani. Tutte queste misure vanno ad aggiungersi alla rete dei servizi che, anche nel periodo estivo,

prosegue a pieno regime la sua attività. Sempre in linea con le indicazioni regionali, i Comuni provvederanno, inoltre, a potenziare nel periodo estivo a favore delle persone più fragili i servizi domiciliari già esistenti e le accoglienze temporanee in strutture residenziali protette, come le Case Residenza.

Numeri utili. Grazie alla collaborazione dell’Assistenza Pubblica di Parma e di Colorno e della Croce Rossa di Sorbolo, si sono attivati anche quest’anno, fino al 15 settembre, numeri telefonici ai quali gli anziani possono telefonare 24 ore su 24 compresi i giorni festivi. Gli anziani del Comune di Parma hanno a disposizione il numero verde 800.977995, quelli dei Comuni di Colorno, Torrile e Mezzani possono rivolgersi all’Assistenza Pubblica di Colorno al numero 0521.815583, quelli di Sorbolo alla Croce Rossa di Sorbolo al numero 0521.697019. A questi numeri di riferimento rispondono operatori volontari che provvedono a segnalare ai servizi competenti le singole situazioni o ad attivare, se necessario, un intervento d’urgenza.

Materiale informativo.

Sono state predisposte locandine con tutti i consigli utili per evitare i rischi connessi al grande caldo che verranno distribuite ed esposte nei luoghi frequentati dalle persone anziane (Cup, farmacie, Comitati anziani…).

Monitoraggio anziani soli.

L’Ausl e i Comuni del Distretto richiederanno ai medici di famiglia di segnalare situazioni a loro note di persone sole in condizioni di fragilità per garantire un più completo monitoraggio. Volontariato. Anche quest’anno importanti realtà del volontariato (per Parma: Assistenza Pubblica, Auser - Filo d’argento, Coordinamento Provinciale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti, Centro Sociale Il Tulipano, Servizio Spesa Solidale- San Leonardo, il Qubo - Coordinamento Comitato Anziani trasporti Polo Montanara, Ser.Mo.Sol. e l’Associazione S.E.I.R.S. Croce Gialla Parma, Intercral Parma; per Sorbolo e Mezzani: Croce Rossa sezione di Sorbolo, Auser, Centro sociale ricreativo culturale autogestito e il Circolo Arci Capanna Verde; per Colorno e Torrile: Assistenza Pubblica di Colorno, Auser) garantiscono la collaborazione con i Servizi per fornire interventi di supporto agli anziani soli, soprattutto per il disbrigo delle pratiche della vita quotidiana. La popolazione residente nel Distretto di Parma al 31.12.2017 era di n. 224.727 persone, di cui con età uguale o superiore ai 75 n. 28.337. La popolazione residente nel Comune di Parma al 31.12.2017 era di n. 195.060 persone.

Qualche dato sugli anziani del Comune di Parma. Nel Comune di Parma le persone con età uguale o superiore ai 65 anni al 31.12.2017 era di

45.648 unità). Alla stessa data, gli anziani con età uguale o superiore ai 75 anni erano 25.397. I cittadini anziani che nell'anno 2017 si sono rivolti per la prima volta al Servizio Sociale professionale nei Poli Territoriali per richiedere supporto sono stati 1.727. Gli anziani in carico alla S.O. Non Autosufficienza del Comune nel 2017 sono stati 3.051, di cui 826 soli, cioè privi di rete familiare.