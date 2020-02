Autobus: mercoledì 12 febbraio sciopero di 4 ore

Mercoledì 12 febbraio 2020 i sindacati di categoria della Tep Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Orsa e l'Rsu Aziendale hanno proclamato uno sciopero di quattro ore del trasporto pubblico locale. L'astensione dal lavoro è stata dichiarata "contro l’atteggiamento con il quale l’Azienda intende rinnovare gli accordi aziendali, in vigore fino al 31 dicembre 2020".

Lo sciopero, tenendo conto del rispetto delle fasce di servizio garantite ex Lege 146/90 sulla tutela dei diritti della persona costituzionalmente assicurati e successive modificazioni, verrà effettuato nella giornata di mercoledì 12 febbraio 2020 con le seguenti modalità: personale viaggiante urbano: dalle ore 8.30 alle ore 12.10; personale viaggiante extraurbano: dalle ore 8.45 alle ore 12.10; personale impianti fissi-uffici: le ultime 4 della giornata lavorativa. Vengono garantiti, per le officine, i soli turni indispensabili ad assicurare la sicurezza del servizio di movimento e degli impianti. Le autolinee in esercizio potranno subire annullamenti di corse dalle ore 8.30 alle ore 12.10. Per informazioni sui servizi garantiti è possibile rivolgersi alle biglietterie TEP o al Servizio Informazioni al numero 840 22 22 22.