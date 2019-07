Sciopero dei medici: nessuna sospensione dei servizi dell’Azienda Usl di emergenza sanitaria

Domani, 30 luglio, non vi saranno sospensioni di servizi e attività di emergenza-urgenza in occasione dello sciopero dei medici. Lo sciopero, proclamato domani 30 luglio, per 24 ore dal sindacato SNAMI, coinvolge il personale medico dell’Azienda Usl con rapporto di lavoro convenzionato in emergenza sanitaria territoriale, che opera nelle sedi di Fidenza, Borgotaro e San Secondo.