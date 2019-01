"Sciopero sanità privata a Parma, altissima partecipazione"

È stata altissima la partecipazione del personale del comparto sanità privata allo sciopero unitario proclamato per la giornata odierna per il rinnovo del CCNL. Il settore a Parma annovera alcune importanti realtà come il Centro Cardinal Ferrari e il Don Gnocchi, dove si è registrata un'adesione alla mobilitazione intorno all'80%. Molto partecipati anche i due presìdi territoriali, sia a Fontanellato che davanti alla clinica Città di Parma.

Palpabile la preoccupazione e l'indignazione delle lavoratrici e dei lavoratori che tutti i giorni si impegnano per la salute dei cittadini pur in assenza di un rinnovo contrattuale atteso da ben 12 anni, situazione che, come sottolineato dalla segreteria provinciale FP CGIL, ha trovato l'attenzione e la solidarietà di molti cittadini e pazienti, nonostante i disagi che inevitabilmente lo sciopero ha provocato.

La FP CGIL segnala anche come la richiesta, volta a sollecitare lo sblocco della vertenza sul CCNL, che le rappresentanze sindacali hanno fatto alla dirigenza della Città di Parma (la quale esprime sul territorio una delle controparti coinvolte nel rinnovo contrattuale), sia rimasta totalmente inascoltata.