Scuole Anna Frank e Franco Neri: presidio dei genitori

A proposito del trasferimento degli alunni delle scuole Anna Frank e Franco Neri di Parma nel plesso di via Saffi, decisione che sta destando notevoli preoccupazioni per i grandissimi disagi che per lungo tempo interesseranno le famiglie coinvolte (genitori e bambini), è convocato da un nutrito gruppo di genitori, insieme a Federconsumatori Parma, un presidio con conferenza stampa. L'incontro, che avrà luogo martedì 30 luglio, alle ore 16.30, in Piazzale dei Servi a Parma, servirà ad illustrare le principali richieste rivolte al Comune di Parma, dal quale si attendono risposte certe e in tempi compatibili con l’inizio del nuovo anno scolastico. Verrà inoltre presentato un documento già sottoscritto da oltre 550 tra genitori e cittadini. Al presidio sono stati invitati il Sindaco di Parma, l’Assessore alla Scuola, tutti i consiglieri comunali, l’Ufficio scolastico di Parma, i componenti del CCV di San Pancrazio, i sindacati dei lavoratori della scuola.