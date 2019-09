“Se studi viaggi!”: un abbonamento, mille vantaggi per gli studenti universitari

Un abbonamento, mille opportunità. Per gli studenti universitari l’abbonamento del bus diventa la chiave che apre un mondo di servizi. Sono le nuove proposte di “Se studi viaggi!”, l’iniziativa di Comune di Parma, Università di Parma e Tep a favore degli studenti, realizzata nell’ambito del Progetto “Parma Città Universitaria”.

Per gli studenti universitari, dunque, tanti vantaggi e agevolazioni per muoversi in città: dalle tariffe ridotte alle nuove linee notturne, dal potenziamento delle corse verso il Campus negli orari di punta al prolungamento della linea 6 fino al Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie in via del Taglio, e alle nuove navette verso il Campus.

Oggi la presentazione al ParmaUniverCity Info Point dell’Università, con interventi del Rettore Paolo Andrei, dell’Assessore al Bilancio con delega ai Rapporti con l’Università del Comune di Parma Marco Ferretti, del Presidente di Tep Roberto Prada, dell’Assessora alle Politiche di sostenibilità ambientale del Comune di Parma Tiziana Benassi, di Leonardo Spadi, Consigliere incaricato del Comune e Coordinatore del Gruppo di lavoro “Parma Città Universitaria”, e di Chiara Vernizzi, Delegata del Rettore all’Orientamento e Vice Coordinatrice del Gruppo di lavoro “Parma Città Universitaria”.

Nel corso della conferenza stampa è intervenuto anche il Presidente del Consiglio degli Studenti dell’Ateneo Yuri Ferrari.

TUTTE LE AGEVOLAZIONI IN DETTAGLIO

Abbonamento annuale a 155 euro: Parma sul podio delle tariffe più economiche della regione

Dallo scorso gennaio la tariffa per l’abbonamento annuale studenti è fissata a 155 euro (con un abbassamento di 30 euro rispetto a prima) salendo sul podio delle tariffe più economiche di tutta la regione.

Lo studente potrà richiedere la tariffa agevolata esclusivamente in uno degli sportelli TEP:

- Punto TEP in piazzale Paer (angolo via Garibaldi)

- Biglietteria TEP in piazzale Barbieri

- Sportello TEP presso Cicletteria, piazzale Dalla Chiesa

presentando l’autocertificazione scaricabile dalla propria area personale del sito di Ateneo.

Poiché è necessario comprovare l’iscrizione dello studente all’Ateneo di Parma, non è possibile ricaricare gli abbonamenti nelle rivendite, utilizzando gli sportelli ATM e on-line.

Sono stati inoltre istituiti due abbonamenti per studenti Erasmus e Accordi internazionali: uno annuale a 100 euro e uno semestrale a 50 euro.

Linee notturne: tante novità

Con l’abbonamento studenti si può usufruire gratuitamente, cioè senza spese aggiuntive, delle linee urbane serali e notturne, grande novità di quest’autunno che va a sostituire il servizio a chiamata Prontobus. Da settembre infatti 8 linee diurne rimangono in funzione su buona parte del percorso ordinario anche dopo le 20: si tratta delle linee 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11 e 21, che coprono l’intera area del centro con corse a cadenza fissa a frequenza di 30 minuti. Le linee 7, 9, 11 e 21 hanno il tragitto limitato fino alla Stazione ferroviaria. Per la linea 3, invece, il normale percorso è esteso fino a raggiungere i Parcheggi scambiatori Est e Ovest e San Pancrazio: questo consente anche di lasciare gratuitamente l’auto fuori dal centro in orario serale, con auspicata limitazione del “parcheggio selvaggio” che affligge il centro città, in particolare nel fine settimana.

Il servizio delle 8 linee prolungate in orario notturno è attivo fino a mezzanotte dalla domenica al giovedì e fino all’1.30 nelle serate di venerdì e sabato.



Potenziamento delle corse per il Campus negli orari di punta

Altro importante “plus” è il potenziamento delle corse dei bus per il Campus Scienze e Tecnologie negli orari di punta, con “bis” calibrati per garantire maggiore puntualità e comfort. Tra le 7.30 e le 9.30, nel periodo invernale, ci sarà in media una corsa ogni 5 minuti per il Campus dalla stazione e dal centro città.

Navetta diretta per il Campus da San Lazzaro – Est – Cittadella – Stadio

A partire da ottobre sarà anche istituita una navetta diretta per il Campus Scienze e Tecnologie dai quartieri San Lazzaro – Zona Est della città - Cittadella – Zona Stadio. Si tratta di un servizio attivo per 3 corse al giorno in andata e in ritorno, basato sull’analisi degli spostamenti registrati dai telefoni cellulari in ingresso al Campus.

La linea 6 arriva fino al Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie

Chi studia al Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie dell’Università può arrivare in Dipartimento direttamente con le nuove corse della linea 6, che ha prolungato il proprio tragitto fino a via del Taglio, con fermata vicino alla sede della Polizia Municipale. Con il prolungamento del tragitto del 6 si va incontro alle richieste di studenti, docenti e personale dell’Università di Parma, offrendo così un servizio più esteso e comodo.

TEP IN UNIVERSITÀ

Nei giorni 2, 3, 4, 7 e 8 ottobre dalle 8.30 alle 13 l’Ufficio Mobile di TEP sarà al Campus Scienze e Tecnologie, al capolinea della Sede didattica di Ingegneria, per permettere di rinnovare gli abbonamenti dell’autobus o di acquistarne di nuovi senza dover andare in biglietteria.