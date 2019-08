Sempre più turisti stranieri visitano Parma: incremento dell'11%

Sempre più turisti visitano la provincia di Parma ed i territori limitrofi. Nell'ultimo anno infatti gli arrivi sono aumentati di quasi il 7%: per quanto riguarda gli arrivi dal territorio italiano c'è stato un incremento del 4,9%. I turisti che sono arrivati dall'estero sono invece aumentati di ben l'11%. Un dato confortante e che fa ben sperare per il futuro del turismo nel nostro territorio. La presenza media dei turisti è stata di 2,2 giorni. I dati sono stati forniti da Destinazione Turistica Emilia.

Ma qual è l’identikit di chi sceglie Parma per trascorrere un periodo di vacanza? Distinguendo tra chi viaggia solo, famiglie e gruppi, la rilevazione svela un’interessante riduzione nella media degli ospiti singoli, che scende al 45,9%. Il dato può essere interpretato come l’indice di un cambiamento in atto: una meta tradizionale del turismo business – che normalmente coinvolge appunto singoli individui - sta subendo una virtuosa e propizia trasformazione, soprattutto nei territori di Parma e Piacenza, dove i segnali di diversificazione sono quantomeno incoraggianti.

"Il nostro territorio non è solo la Food Valley – spiega Cristiano Casa, assessore al Turismo del Comune di Parma - ma un punto di riferimento culturale, artistico e paesaggistico unico. Rappresenta la meta ideale per coloro che vogliono evadere dalla routine quotidiana e desiderano perdersi in un territorio ancora autentico. Il viaggiatore può assaporare in pochi chilometri prodotti unici al mondo e una cucina di tradizione, le bellezze culturali e paesaggistiche dell'Appennino, della Bassa e può perdersi nei borghi delle nostre straordinarie città".