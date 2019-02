Senso unico alternato sulla Sp 9 di Baganzola, per lavori

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica si viaggerà a senso unico alternato regolato da movieri (personale munito di palette) sulla strada provinciale n. 9 di Baganzola, dove la strada sottopassa l’Autostrada A1, nei giorni giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 febbraio 2019, dalle 9 alle 16.

La misura si è resa necessaria per consentire alla Società Autostrade, proprietaria del viadotto, di realizzare lavori di ripristino dal calcestruzzo ammalorato del sottovia.

E’ necessario svolgere il lavoro di giorno, in quanto di notte non sarebbe possibile a causa delle basse temperature del periodo.

L'orario scelto dovrebbe comunque permettere al traffico pendolare di scorrere in modo fluido, senza creare problemi di lunghe code.