Senso unico in via Mazzini: rimandato l'avvio del nuovo servizio di bus navetta

Tep informa che, a causa dei lavori stradali che comporteranno l’istituzione del senso unico alternato in via Mazzini, non sarà possibile ripristinare la circolazione urbana dei filobus.

Si stima in 2 settimane, a partire da lunedì 30 settembre, la durata del cantiere che s’innesta in un quadro già complesso di lavori stradali.

Di conseguenza, l’avvio del nuovo servizio di navetta diretta dalla zona est della città per il Campus universitario sarà rimandato indicativamente a metà ottobre.

Per il perdurare delle deviazioni legate ai cantieri stradali, non sarà possibile nel breve periodo ripristinare la regolare circolazione dei bus. Di conseguenza, potrebbero ancora verificarsi dei ritardi sui servizi di linea.

TEP si scusa con i clienti per i disagi sofferti, sui quali purtroppo l’azienda non ha la possibilità di intervenire.