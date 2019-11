Senza patente da tre anni mostra una patente californiana: 55enne fermato a Soragna

Da tre anni la sua patente era stata ritirata ma ha pensato bene di mostrarne una californiana agli agenti di polizia locale che lo hanno fermato l'altro giorno, durante un posto di blocco a Soragna. Un 55enne, originario di un paese in provincia di Cremona, è stato sanzionato dai vigili che lo hanno sorpreso a guidare senza autorizzazione. La patente californiana infatti non era valida per la circolazione sul territorio nazionale. Per lui pesanti sanzioni e una multa salata.