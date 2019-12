Sercoop, campagna fiscale 2020: al via la selezione del personale

Ha preso il via in questi giorni per Sercoop Soc. Coop., società di servizi della CGIL di Parma convenzionata con i CAAF CGIL dell’Emilia Romagna, la consueta selezione di personale per assunzione a tempo determinato (aprile-giugno 2020) per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi (modello 730 - modello redditi).

Anche quest'anno è possibile inoltrare le candidature unicamente online all’indirizzo http://candidaturefisco.cgilparma.it.

Requisiti richiesti: diploma di scuola secondaria superiore (preferibilmente in materie economiche/amministrative), o laurea in materie economiche o giuridiche; conoscenze informatiche di base.

I candidati dovranno seguire un corso di formazione tenuto dalla società, previo superamento di un test d'ingresso nel mese di gennaio 2020. Il termine ultimo per l’inoltro delle candidature è il 10 gennaio 2020.

Per informazioni telefonare al numero 0521 297 699.