"Io, consumatore di shaboo: ecco gli effetti devastanti della droga etnica"

E' una metanfetamina potentissima con effetti che, stando agli esperti medici, sono anche dieci volti maggiori di quelli della cocaina. La shaboo, la droga 'etnica' che smerciano i pusher cinesi e gli spacciatori filippini che, spesso, vengono delegati dalle organizzazioni criminali per la vendita al dettaglio, ha ormai invaso da anni il mercato milanese ma è arrivata anche a Parma. I recentissimi sequestri da parte dei carabinieri in via Cenni lo dimostrano. Anche se al Sert, fino a qualche settimana fa, era stato registrato un solo caso di dipendenza da shaboo i consumatori, anche a Parma, esistono. Abbiamo parlato con uno di loro: un giovane studente italiano che ha conosciuto la droga da alcuni amici filippini.

"Si è vero, è una droga etnica, la puoi trovare solo in certi ambienti che devi conoscere bene: non è che vai in strada e la chiedi: è una droga molto particolare e potente". Esordisce così il nostro interlocutore, studente al primo anno di una facoltà dell'Università di Parma, che fa uso di shaboo da circa undici mesi. Ha meno di vent'anni, un percorso universitario iniziato da poco in una facoltà scientifica, una famiglia parmigiana doc e tanto amici nella comunità asiatica di Parma e provincia.

Come ha iniziato ad assumere shaboo?

"La prima volta che me l'hanno offerta ero a caso di un amico di origine filippina ma da tanto tempo in Italia: non pensavo potesse esistere nulla del genere. Gli effetti eccitanti non li puoi nemmeno immaginare: ti consente di stare sveglio anche per più di cinque giorni di seguito, anche sei o sette giorni: dipende quanta ne prendi. Di solito è una droga collettiva, come la cocaina. Si assume in gruppo: si può fumare con una stagnola. Dopo l'assunzione ti fa star sveglio ed eccitato per giorni e giorni. Alla fine dell'effetto però ci sono effetti molto forti: diventi violento, non riesci più a mangiare e a dormire normalmente per settimane".

Dove si trova a Parma e quanto costa?

"Di solito per una dose singola se ne acquista una quantità molto ridotta, circa un decimo di grammo proprio perchè è potentissima. Il costo di un decimo di grammo si aggira intorno ai 40/50 euro. Un grammo è tantissimo: costa circa 200 euro. Non la trovi in strada: non è che puoi andare in viale dei Mille e chiederla: non è come la cocaina. Devi avere le conoscenze giuste e capire chi la smercia; di solito deve essere una persona di fiducia della comunità asiatica. I miei amici la usavano tutti: così ho iniziato".

Non hai paura degli effetti? Cosa ti succede dopo averla fumata?

"Per ora riesco a gestirmela, non consumandola frequentemente ma una volta provata non ne puoi fare a meno. Oltretutto è una droga poco conosciuta anche dal sistema sanitario nazionale: forse disintossicarsi non sarebbe così facile. Io dopo quasi un anno ci sto pensando: gli effetti sul corpo sono devastanti: è possibile che i denti ne risentano, a me è capitato. Credo siano in qualche modo marciti: poi diventi irritabile con molto facilità come quando prendi gli psicofarmaci: mi è capitato anche di avere delle pustule sul corpo dopo l'uso della shaboo".