Shopping di Primavera: negozi aperti in centro

Anche quest’anno la nostra città si prepara ad accogliere l’arrivo della primavera con un’iniziativa dedicata alla shopping nelle vie del centro storico. Domenica 14 aprile torna “Shopping di Primavera”, l’ormai tradizionale appuntamento promosso da Federmoda Parma, aderente ad Ascom.

Per l'occasione, i negozi che parteciperanno all'iniziativa effettueranno un'apertura straordinaria per proporre alla propria clientela le ultime e più importanti novità in campo di abbigliamento, calzature e accessori.

“La concomitanza con i tanti eventi sul territorio, Cibus Off e Parma 360 Festival, in particolare, – ha affermato Filippo Guarnieri, Presidente Federmoda Parma - porterà in città un maggiore numero di visitatori ai quali pensiamo sia giusto offrire l’occasione di vivere un centro storico allegro e vivace. La partecipazione delle attività commerciali sarà quindi come sempre fondamentale per contribuire a creare un’immagine di accoglienza e ospitalità per i cittadini e turisti che si concederanno una passeggiata tra le vie del centro”.