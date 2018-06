Nella notte Ttra il 23 ed il 24 giugno si è aperta una voragine nell'asfalto in corrispondenza dell'incrocio tra via Volturno e via Musini. Dopo la mezzanotte alcuni automobilisti hanno avvertito gli agenti della Polizia Municipale. La zona è stata transennata per garantire la sicurezza di chi si trovava a passare in zona.

