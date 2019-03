Si riunisce il Consiglio provinciale

Giovedì 7 marzo 2019, alle ore 16,40 nella Sala “Primo Savani” di Palazzo Giordani, in Viale Martiri della Libertà 15 (Parma), è convocato il Consiglio Provinciale, in seduta pubblica.

All’ordine del giorno i seguenti argomenti:

1. Comunicazioni del Presidente e/o dei Consiglieri.

2. Interrogazioni dei Sigg. Consiglieri.

3. Approvazione Bilancio di Previsione 2019-2021.

4. Riconoscimento debito fuori bilancio a favore di C.L., ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, in attuazione della sentenza n. 1/2019 del giudice di pace di Parma.

5. Riconoscimento debito fuori bilancio a favore di B.M., ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, in attuazione della sentenza n. 3/2019 del giudice di pace di Parma.

6. Pari Opportunità – Approvazione “Carta dei Diritti della Bambina” promossa dall'Associazione Fidapa BPW Sezione di Parma

7. Pari Opportunità - Adesione all’appello “Come uomini, contro la violenza sulle donne” proposta dall'Associazione Maschi che si Immischiano.

8. Variante parziale al P.T.C.P. relativa al Piano d'area del Distretto Agroalimentare del Prosciutto di Parma, adottata con delibera di C.P. n. 24 del 30.7.2018 ai sensi degli artt. 26 e 27 della L.R. 20/2000 e dell’art. 76 della L.R. 24/2017. Controdeduzioni alle riserve regionali formulate con delibera di G.R. n. 2117/2018 e alle osservazioni pervenute.

9. Variante specifica di adeguamento del P.T.C.P. della Provincia di Parma alla “Variante al Piano per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI): torrente Baganza da Calestano a confluenza Parma e torrente Parma zona confluenza Baganza” (adozione del. C.I. n.4/2016 e approvazione con DPCM del 28.02.2018), adottata con delibera C.P. 37 del 22.10.2018 ai sensi dell’art. 27bis L.R. 20/2000 e dell’art. 76 L.R. 24/2017. Controdeduzioni alle riserve regionali formulate con delibera di G.R. n. 2201/2018 e alle osservazioni pervenute.