Tfr non erogati, sciopero al prosciuttificio Siamoci di Marzolara

"Dopo l'ennesimo cambio appalto -si legge in una nota della Flai Cgil- i lavoratori che operano nello stabilimento Siamoci di Marzolara si sono trovati per l'ennesima volta a non essere retribuiti per il trattamento di fine rapporto loro dovuto. Le motivazioni addotte dal datore di lavoro e dal committente (che per legge è responsabile in solido per quanto dovuto ai lavoratori) per motivare il mancato pagamento, non giustificano tale comportamento. I ripetuti tentativi delle organizzazioni sindacali di proporre soluzioni per far avere il tfr ai lavoratori, disponibili anche ad un pagamento rateizzato, non hanno prodotto risultati, motivo per cui la FLAI CGIL ha proclamato per oggi uno sciopero per l'intera giornata, chiedendo alla dirigenza di calendarizzare quanto prima un incontro per risolvere la situazione, riservandosi eventuali ulteriori iniziative al fine di tutelare i diritti dei lavoratori".