Sicurezza: assunti 5 nuovi agenti di Polizia Municipale

Si sono aggiunti 5 nuovi agenti di Polizia Locale ai 7 già entrati in servizio lo scorso dicembre. Per loro, il prossimo, sarà un trimestre di corso intensivo presso la Fondazione "Scuola Interregionale di Polizia Locale" (SIPL) delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria.

Codice di Procedura Penale, Codice della strada, sicurezza urbana, edilizia e commercio sono le tematiche in cui stanno specializzando prima di entrare in servizio effettivo nella squadra della Polizia Locale.



Il loro arrivo segue il recente ampliamento della pattuglia degli agenti in servizio, che si è reso possibile dallo svolgimento di un corso concorso per istruttori tecnici Agenti di Polizia Locale che il Comune di Parma aveva bandito nell'estate del 2018.

“Avevamo detto che avremmo assunto nuovi agenti di Polizia Locale e lo stiamo facendo. L'assunzione di questi 5 nuovi agenti si va ad aggiungere ai 7 entrati in servizio a fine 2018 e contiamo di assumerne altri 5 entro fine anno."Commenta l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Parma Cristiano Casa "noi stiamo facendo la nostra parte investendo nella sicurezza della nostra città: nuove assunzioni, installazione di nuove telecamere, insediamento di nuovi distaccamenti nei quartieri, introduzione di nuovi servizi come la pattuglia operativa in bicicletta. Senza proclami roboanti lavoriamo per tutelare e proteggere i parmigiani. Il sindaco sta chiedendo un appuntamento al nuovo Ministro dell'Interno Lamorgese al fine di portare le esigenze di Parma in materia di sicurezza anche alla sua attenzione affinché anche il Governo faccia la sua parte”.