Sicurezza, nuove telecamere in centro e in San Leonardo contro i pusher e le baby gang

Nuove telecamere in arrivo a Parma per tenere sotto controllo e prevenire i fenomeni di spaccio di droga e i comportamenti violenti delle baby gang in centro storico. Il progetto è stato annunciato dal'assessore alla Sicurezza Cristiano Casa dopo l'incontro del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. L'idea, che dovrebbe essere concretizzata entro l'autunno, è di installare nuovi occhi elettronici nei punti caldi della città, ad iniziare dal quartire San Leonardo dove sono previste nuove telecamere in via Venezia ed in via Verona, che si andranno ad aggiungere a quella già installata di fronte al supermercato Interspar di via San Leonardo. Anche in via Mazzacavallo verranno installate alcune telecamere che controlleranno il parcheggio ed avranno anche la possibilità di leggere le targhe dei veicoli in transito. Nella zona della stazione arriveranno telecamere sotto i portici di viale Bottego e su piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Per combattere il fenomeno della bay gang il Comune ha pensato a telecamere in via Cavour, in piazza Duomo e in altre strade del centro storico.