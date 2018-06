Sicurezza, Pizzarotti chiederà a Salvini più poliziotti per presidiare la stazione

Il primo cittadino di Parma Federico Pizzarotti scriverà al ministro dell'Interno Matteo Salvini per chiedere all'esecutivo più investimenti sulla sicurezza a Parma, in particolare un maggior numero di uomini delle forze dell'ordine per la nostra città. Nelle intenzioni del sindaco lo scopo di un aumento di organico sarebbe il contrasto alla criminalità e alla piccola criminalità, in particolare allo spaccio di droga che imperversa nella zona della stazione ferroviaria.