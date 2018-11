Siglato il nuovo contratto aziendale di Serioplasty Italy

È stata siglata, nella notte del 29 ottobre scorso, da FILCTEM CGIL PARMA, RSU e direzione aziendale l’ipotesi di contratto aziendale integrativo della Serioplast Italy S.p.A. divisione Fontanellato. L’accordo, divenuto operativo con l'approvazione da parte dei lavoratori in occasione delle assemblee di ieri, 8 novembre, non ha precedenti in termini di contrattazione di secondo livello nel settore della Gomma&Plastica ed è destinato a fare scuola nelle relazioni sindacali non solo del nostro territorio, a partire dal capitolo relativo alla conoscenza della Costituzione italiana, che proprio nel 70esimo della sua introduzione, e nella logica di riconoscere al tessuto industriale investimenti non solo sulla professionalità ma anche sulla cultura e la consapevolezza civica, sarà portata all’attenzione di tutti i dipendenti con appositi corsi di formazione. “Si tratta – secondo Davide Doninotti, il funzionario FILCTEM CGIL Parma che ha condotto le fasi della contrattazione – di un integrativo innovativo su tanti aspetti.

Nella piattaforma abbiamo puntato sulla cultura, prevedendo momenti formativi sulla nostra Costituzione e la nostra storia repubblicana, oltre che sui nuovi contesti dell'industria 4.0, dove si conviene che lo sviluppo professionale diventi centrale per garantire la piena occupabilità in azienda. Ma abbiamo anche puntato a rafforzare le tutele per le donne, perché essere madre è responsabilità e dono, non colpa, come spesso capita di percepire sul luogo di lavoro. Per questo abbiamo portato la maternità facoltativa al 60% della retribuzione mentre la legge e il CCNL prevedono il 30% ed eliminato ogni decurtazione dai premi di risultato in caso di assenza per congedi parentali. Un risultato positivo anche per i papà, con il congedo parentale portato a 5 giorni in occasione della nascita di un figlio. Importante anche il superamento del periodo di comporto per le malattie oncologiche e degenerative, le integrazioni a favore alla quota di adesione del fondo sanitario integrativo che superano il contratto nazionale e l’apertura di un fondo di accantonamento chiamato SE.SA.F., che altro non è che la redistribuzione di parte del premio di produttività non erogato a favore dei dipendenti e dei loro famigliari a carico che si trovino in difficoltà economiche ad affrontare percorsi terapeutici oncologici e degenerativi spesso molto costosi”.

Un accordo dunque che punta al consolidamento e al rilancio dei diritti ma anche del salario, basti pensare al premio di produzione che potrà portare nelle tasche dei lavoratori diretti e indiretti fino 6000 euro nel triennio in quota economica e 450 euro sul welfare. Un accordo completo, raggiunto senza stati conflittuali ma partendo dall’idea comune che un ambiente di lavoro sano in cui si esalta il valore della persona, passando da accordi che puntano a migliorare anche la vita extralavorativa, porti anche a ottimi risultati in termini di produttività ed efficienza aziendale. Sono state le assemblee sul luogo di lavoro rivolte a tutti i dipendenti Serioplast Italy S.p.A. a porre il giudizio positivo su un lavoro durato mesi che il sindacato ritiene unico nel suo genere per risultati ottenuti, "ma unico anche - conferma soddisfatto Doninotti - per l’eccezionale lavoro svolto dalle RSU Simone Bandini, Raffaele Cirella e Zornitza Capobianco e per il grande merito della direzione aziendale, che nelle persone dell'AD ing. Giuseppe Paganoni, dell'HR Manager dott.ssa Marta Pasquini e del direttore di stabilimento Stefano Carraturo hanno dimostrato capacità di ascoltare e non unicamente recepire la piattaforma rivendicativa".