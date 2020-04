Signorvino conferma: un locale a La Galleria nel 2020

Signorvino, catena di negozi specializzati del Gruppo Calzedonia, conferma tutte le nuove aperture in programma per il 2020. A Milano sono quasi pronti i due nuovi store sui Navigli e in zona Corso Como; a Parma aprirà presto quello nel centro commerciale La Galleria, mentre in autunno a Roma inaugureranno quelli in Piazza Barberini e nel centro commerciale in zona Laurentina.

fonte: italiaatavola.net

