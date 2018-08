Inquinamento: dal 1° ottobre stop anche ai diesel Euro 4

Saranno esattamente 12.825 le auto a Diesel Euro 4 che dal 1° ottobre e per sei mesi, fino al 31 marzo, non potranno più circolare in città. E' questa la novità contenuta nel Piano regionale per la Qualità dell'aria della Regione Emilia-Romagna, che entrerà in vigore a partire dal 1° ottobre. L'ordinanza sindacale, che viene aggiornata ogni anno e riguarda il periodo fino al 31 marzo, dal lunedì al venerdì e durante le domeniche ecologiche dalle 8.30 alle 18.30, si riferisce alla circolazione entro gli anelli della tangenziale. Le auto a Diesel Euro 4 sono quelle immatricolate a partire dal 2006, auto di circa dieci anni, che molte persone posseggono, poichè non le hanno cambiate per questioni economiche o altro. Sicuramente il provvedimento farà discutere: secondo le indicazioni della Regione le sanzioni andaranno da 164 a 663 euro: nel caso di reiterazione della violazione entro due anni è prevista anche la sospensione della patente da 15 a 30 giorni.