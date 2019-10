"Solares Fondazione delle Arti: a rischio la stagione 2019/2020"

Slc CGIL e Fistel Cisl di Parma, insieme alla rappresentanza sindacale aziendale (Rsa), manifestano "la loro profonda preoccupazione -si legge in una nota - rispetto alla sostenibilità economica e finanziaria di Solares Fondazione delle Arti. Infatti, ad oggi, l'istituzione non è in grado di generare e reperire liquidità per far fronte all'indebitamento generale e quindi garantire la realizzazione della stagione 2019/2020 e relativi progetti produttivi.

Solares Fondazione delle Arti sta navigando a vista: non vi è alcuna certezza riguardo alla regolare corresponsione delle retribuzioni e compensi dei dipendenti; i collaboratori artistici (in qualsiasi forma contrattuale abbiano prestato la loro attività), le compagnie in cartellone nelle stagioni passate ed i fornitori non hanno ancora ricevuto quanto dovuto per la stagione 2018/2019. Inoltre, a fine ottobre, scadrà, non solo la proroga del contratto ed incarico della direzione artistica dell’area teatro, ma anche i contratti a termine di alcuni dipendenti.

Occorre, pertanto, un’immediata soluzione che contempli una tempestiva definizione dell’assetto dell’area artistica e dell’area gestionale, la destinazione certa delle risorse economiche all’area teatro per il saldo di tutti i debiti pregressi e la realizzazione della stagione 2019/2020, nonché la garanzia occupazionale e retributiva per tutte le lavoratrici, lavoratori e collaboratori artistici della Fondazione, i quali portano avanti tutti i giorni con il proprio lavoro, sacrificio e dedizione l’attività, nonostante le enormi difficoltà. Se nei prossimi giorni non vi sarà una svolta in tal senso, le OO.SS. di Slc Cgil e Fistel Cisl, insieme ai lavoratori/collaboratori della Fondazione, valuteranno le iniziative di sensibilizzazione e protesta da intraprendere.

Infine, non meno importante sarà l’esito del lavoro del tavolo tecnico, costituito dopo l’incontro fra i soci fondatori dello scorso 2 luglio, per individuare il possibile futuro assetto della Fondazione. In questi mesi, si è rimasti in costante e fattivo contatto con il Comune di Parma, il quale ha garantito, anche in queste ore, che vi sarà una condivisione con le rappresentanze sindacali delle lavoratrici e lavoratori delle proposte che saranno formulate dal tavolo tecnico, prima dell’assunzione di qualsiasi decisione definitiva".