Sondaggio Demòpolis sugli italiani e il mondo del lavoro

Che cosa conta di più oggi per entrare nel mondo del lavoro in Italia? Siete favorevoli o contrari al reddito di cittadinanza e al salario minimo orario? Secondo voi è preferibile un lavoro nel settore pubblico o nel privato? Sono queste alcune domande di un sondaggio Demopolis in collaborazione con Citynews sul mondo del lavoro. La compilazione è molto rapida e la vostra opinione è estremamente importante per delineare un ampio quadro sulla percezione. Partecipate al sondaggio promosso dal nostro quotidiano in collaborazione con l’Istituto Demopolis.

Per rispondere in meno di 2 minuti al questionario CLICCATE QUI