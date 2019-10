Sopralluogo di Paola De Micheli al nuovo Ponte della Navetta

Nella giornata parmigiana di Paola De Micheli che ha inaugurato in mattinata il laboratorio didattico dedicato all'agroalimentare Food Farm 4.0 a Fraore e presenziato all'Accademia Barilla al convegno "Comunità resilienti, imprese al centro" sull'impegno del mondo produttivo nel campo della prevenzione degli eventi calamitosi non è mancato il sopralluogo al Ponte della Navetta. Simbolo di una pagina forte della storia di Parma degli ultimi anni. Il filo rosso degli appuntamenti della Ministra alle Infrastrutture e ai Trasporti che hanno colto la Settimana nazionale della Protezione civile è proprio il legame tra le comunità e i territori, la loro capacità di essere coesi sia nel rispondere ad eventi calamitosi, sia nel farsi prospettiva di futuro per le nuove generazioni.

Parma ha mostrato, nelle varie tappe, anche il suo modello di coesione tra pubblico e privato. La Ministra, Paola De Micheli ha raggiunto il nuovo Ponte della Navetta nel pomeriggio, insieme al Sindaco Federico Pizzarotti, l'assessore ai Lavori Pubblici Michele Alinovi e rappresentanti della Ditta Buia Nereo S.r.l esecutrice dei lavori. A margine del sopralluogo, ha dichiarato: