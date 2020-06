Soragna: limite dei 50 km orari tra Sp 119 e Strada delle Cinque Vie

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica l’istituzione del limite di velocità di 50 km orari nel tratto della strada provinciale 119 Variante di Soragna in corrispondenza dell’intersezione con Strada delle Cinque Vie, nel Comune di Soragna, a partire da lunedì 8 giugno 2020. La misura si è resa necessaria per mettere in sicurezza il tratto della SP.119 in cui si sono verificati numerosi incidenti stradali, alcuni anche mortali. A questo scopo si è ritenuto indispensabile istituire il limite di velocità pari a 50 km/h e implementare la segnaletica orizzontale e verticale, anche luminosa, per ridurre la velocità dei mezzi in avvicinamento all’incrocio.

