Sostenere il Centro oncologico? Semplice, le istruzioni sul sacchetto del pane

Buono come il pane, semplice come la solidarietà. Il Gruppo Panificatori Artigianali Ascom ha deciso di impastare insieme questi due ingredienti per ottenerne un risultato originale: sostenere il Centro oncologico di Parma promuovendo la collegata raccolta fondi sui sacchetti del pane. Ed ecco che l’immagine del Centro e l’Iban su cui fare una donazione hanno fatto la loro comparsa sui sacchetti che ogni fornaio può distribuire ai propri clienti.

Stampati nel formato medio dalla ditta Parmacart, che ha realizzato gratuitamente l’impaginato grafico e i cliché di stampa, numerose sono già state le adesioni da parte dei panificatori che li hanno aggiunti all’assortimento tradizionale, distribuendo così insieme ad una fragrante micca di pane le informazioni utili per sostenere il nuovo Centro oncologico dell’Ospedale Maggiore.

Tra i primi ad adottare il sacchetto griffato “insieme con te” il presidente dei Panificatori Mauro Alinovi che rinnova l’impegno costante del Gruppo in favore dell’oncologia, pensando ogni volta sia ai grandi che ai piccoli. E’ tradizione infatti la presenza dei Panificatori nel periodo natalizio per consegnare panettoni e biscotti all’Ospedale dei bambini o alla Degenza oncologica, accompagnando sempre il gesto con una donazione, frutto della partecipazione degli associati ad eventi di piazza come il November Porc.

“Per me il pane è vita – racconta Mauro Alinovi da tre generazioni nel forno di famiglia a Collecchio – è l’elemento alla base della nostra alimentazione, così come la solidarietà dovrebbe esserlo dei nostri gesti quotidiani. Quindi abbiamo accolto con favore questa proposta sperando che sempre più persone decidano di sostenere il Centro oncologico del Maggiore. Un piccolo gesto, ma buono come il pane”.