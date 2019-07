Sotto ai portici del Grano per il Teatro delle Briciole

Sotto ai portici del Grano per chiedere trasparenza e chiarezza sua decisione unilaterale del Cda della Fondazione Solares di 'azzerare' la direzione artistica del Teatro delle Briciole. Un centinaio di persone si sono ritrovate nel pomeriggio di martedì 2 luglio. All'interno del Comune è in corso un incontro proprio con il Cda della Fondazione. Per le tre direttrici artistiche licenziate da un momento all'altro nei giorni scorsi è arrivata la solidarietà del mondo della cultura, dell'arte, del giornalismo, dell'associazionismo e della scuola.