Sottoscritto in Comune il protocollo di intesa di formazione ed istruzione

E' stato sottoscritto oggi, nella sala del Consiglio Comunale, il protocollo di intesa di formazione e istruzione che vede tra i soggetti firmatari: Comune di Parma, Università degli Studi di Parma, Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – Ambito territoriale di Parma e Piacenza sede di Parma, Collegio Europeo di Parma, Liceo Linguistico” G. Marconi”; Istituto Comprensivo Micheli ed il professor Carlo Cipollone, esperto di formazione ed ex Direttore della Scuola per l’Europa di Parma.

Al momento della sottoscrizione hanno preso parte: Ines Seletti, assessora ad Educazione ed Innovazione Tecnologica del Comune di Parma; Simonetta Valenti, pro rettore Università degli Studi di Parma, Luisa Peticca, per l'Ufficio IX “Ambito Territoriale di Parma e Piacenza”; Cesare Azzali, presidente collegio Europeo Parma; Adriano Cappellini, dirigente scolastico Liceo Scientifico Marconi di Parma, il professor Carlo Cipollone ed Elisabetta Botti, dirigente scolastico Istituto Comprensivo Micheli.

Il progetto, fortemente voluto dall’Assessore alla Scuola e Servizi Educativi del Comune di Parma, ha diversi obiettivi: fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti; introdurre innovazioni nell’insegnamento e nell’apprendimento, elaborando metodi efficaci per offrire ininterrottamente formazione, istruzione ed educazione dedicati all’età dello sviluppo con una valenza per tutto l’arco della vita e con un’offerta formativa sempre più adeguata ai bisogni dei cittadini; sviluppare la dimensione dell’educazione e dell’istruzione europea. A questo si aggiunge la volontà di migliorare la conoscenza e la diffusione della cultura e della storia; promuovere la cooperazione tra gli organi firmatari, favorendo scambi di informazioni e di esperienze.

Per questo è stato istituito un comitato scientifico pedagogico rappresentativo delle istituzioni firmatarie, con l’aggiunta di soggetti singoli e professionisti coinvolti nel processo di costituzione del Centro Internazionale Micheli. I soggetti coinvolti si impegnano a promuovere la cooperazione tra gli organi firmatari il protocollo di formazione, istruzione ed educazione di obiettivi strategici del Centro Internazionale “Micheli”, finalizzati a offrire esperienze positive di apprendimento, di relazione e di scoperta di sé, favorendo scambi di informazioni e di esperienze.

Inoltre si impegnano a definire un protocollo di formazione ed istruzione di obiettivi strategici educativi e didattici per dare risposte concrete a contesti di complessità sociale; ad elaborare e promuovere la diffusione di azioni interculturali a livello sociale ed istituzionale per aumentare la consapevolezza delle opportunità del centro internazionale; a sostenere le iniziative al fine della corretta attuazione degli accordi in essere e che si andranno a sviluppare nel prossimo quinquennio, nonché a favorire l’auspicabile estensione del protocollo ad altri soggetti impegnati nella condivisione e promozione degli obiettivi del presente accordo.