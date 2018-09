Sparano a un cane con un fucile: rischia di perdere la vista

Hanno sparato con un fucile ad aria compressa e ad un cane meticcio che si trovava all'interno di un box, vicino ad alcune abitazioni, nelle campagne di Busseto. Berto, questo il nome dell'animale, era come sempre nel suo box, quando ignoti hanno mirato ai suoi occhi: dopo averlo colpito sono scappati senza prestare soccorso. La proprietaria del cane, appena è tornata dal lavoro per rivederlo, si è accorta che Berto era pieno di sangue e lo ha trasportato d'urgenza in una clinica veterinaria di Castelvetro Piacentino: il proiettile ha colpito il cane vicino ad un occhio. Per questo motivo potrebbe perdere la vista: ora dovrà probabilmente essere operato: il proiettile si è conficcato nel cranio e sarà difficile riuscire a risolvere il problema. La proprietaria ha presentato denuncia alla stazione dei carabinieri di Busseto: le indagini sono in corso per identificare gli autore del terribile gesto.