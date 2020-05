Sportello precari scuola -Dirette streaming per affrontare i concorsi e la procedura abilitante

Tutti i martedì del mese di maggio, dalle 16 alle 18, lo Sportello precari scuola Flc organizza dirette streaming con il segretario Salvatore Barbera, allo scopo di affrontare tutti i punti di maggior rilievo relativi al concorso ordinario, straordinario e alla procedura abilitante.

Con lo sportello dedicato ai concorsi, la Flc intende fornire una consulenza specialistica rivolta soprattutto al personale precario della scuola, per dare una mano a chi ha bisogno di orientarsi nella giungla di normative e requisiti e rispondere alle domande più comuni: qual è la differenza fra concorso ordinario e straordinario? Cosa è la procedura abilitante? Quali sono i requisiti? Posso accedere con la mia laurea? Quando scadono i bandi? Questi saranno solo alcuni dei punti in programma durante gli incontri che si terranno su piattaforma Zoom. Il link per partecipare verrà inviato agli iscritti e a chi intende iscriversi, per info si può mandare una mail a flc@cgilparma.it