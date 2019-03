sracing porta al debutto il giovane rabaglia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Apre finalmente il sipario sulla stagione agonistica 2019 di SRacing, la quale si prepara ad allargare i propri orizzonti, alternandosi tra le quattro e le due ruote. Saranno proprio queste ultime, in versione tassellata, ad essere protagoniste della prima uscita ufficiale della scuderia con base a Tizzano Val Parma. Una scelta, quella di ampliare la propria attività sportiva, fortemente voluta dal presidente del sodalizio parmense, Simone Rabaglia. “La nostra realtà ha avuto, sin dalle sue origini, il mondo dei rally come cuore pulsante” – racconta Rabaglia (presidente SRacing) – “ma abbiamo deciso di guardare oltre e, combinando alcuni fattori, è nata la possibilità di avvicinarsi al mondo del motocross. Così abbiamo deciso di affrontare questa nuova ed entusiasmante sfida che inizierà per SRacing da Domenica.” Occhi quindi puntati per il debutto ufficiale del giovane Christian Rabaglia, il quale si presenterà al cancelletto di partenza Domenica prossima, sul tracciato di Savignano sul Panaro, per il primo atto del Campionato Regionale MX Emilia Romagna 2019. Il calendario della serie prevede altri cinque appuntamenti: Rivarolo (31 Marzo), Campogalliano (28 Aprile), Castelvetro (2 Giugno), Viadana (16 Giugno) e Miscoso (21 Luglio). Il tredicenne portacolori di SRacing, in sella ad una Husqvarna, si getterà nella mischia della classe Minicross Promo, la quale prevede moto di cilindrata pari ad ottantacinque centrimetri cubici. “Partiamo con Christian per affrontare tutto il campionato” – sottolinea Rabaglia – “e siamo consapevoli di essere degli esordienti. Abbiamo partecipato a Bazzano, ad inizio Agosto dello scorso anno, ad un evento senza alcuna validità ed il passo dimostrato da Christian, in sella ad una Kawasaki decisamente datata, unita all'entusiasmo che ci ha dimostrato ci ha spinto ad alzare l'asticella. Grazie ai preziosi consigli del suo allenatore Massimo e del Motocross Team Palù siamo pronti ad iniziare quest'avventura. A tredici anni impegnarsi in un'attività sportiva di questo tipo è importante per i giovani, imparano tanti valori fondamentali nella loro crescita personale. Capire che per arrivare ad ottenere risultati ci vuole tanto sacrificio ed imparare a lavorare in squadra sono valori che solo lo sport è in grado di imprimere, divertendosi.” L'evento di Savignano sul Panaro si articolerà nell'unica giornata di Domenica 17 Marzo: nella mattinata si terrà la sessione di qualifiche mentre le gare si svilupperanno nel pomeriggio. “È per noi una grossa soddisfazione portare al debutto Christian” – conclude Rabaglia – “e gli auguriamo, con tutto il cuore, di poter raggiungere i propri obiettivi. Noi saremo sempre al suo fianco. Non è da escludere che la squadra si allarghi nel futuro, il fratellino minore è in attesa.”

