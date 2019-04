Stanziati due milioni di euro per la manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e piste ciclabili

Al via la manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi, ponticelli e piste ciclabili nel periodo primaverile. Gli interventi rientrano fra quelli programmati dall'assessorato ai Lavori Pubblici, guidato da Michele Alinovi, in sinergia con l'assessorato alle Politiche di Sostenibilità Ambientale, guidato da Tiziana Benassi. I lavori saranno attuati da Parma Infrastrutture Spa. Il Comune ha stanziato circa due milioni euro.

“Continua l'impegno del Comune in tema di sicurezza stradale con particolare riguardo alla riqualificazione dei percorsi pedonali e ciclabili della città all'interno dei quartieri – spiega l'assessore Alinovi. Si tratta dell'avvio degli interventi primaverili a cui seguiranno, poi, quelli estivi ed autunnali, nell'ambito di un'attenta programmazione che risponde anche alle istanze espresse dei cittadini”.

“Non solo sicurezza stradale, ma anche tutela del pedone e del ciclista mediante la rigenerazione di marciapiedi e delle piste ciclabili cittadine – spiega l'assessore Benassi. Ciò che abbiamo è un patrimonio infrastrutturale e culturale e va valorizzato con cure e impegno costanti, con un occhio di riguardo agli spostamenti sostenibili.”

Per quanto riguarda le strade, è prevista il rifacimento del fondo stradale nelle seguenti zone di circolazione e strade: Direzionale Fleming, zona di Fognano, zona Corpus Domini, laterali di piazzale Maestri, laterali di piazzale Lubiana, nelle zone di via passo del Cirone, passo del Lagastrello, passo del Bratello e passo del Bocco, strada D'Azeglio, laterali di via Garibaldi, borghi di Centro Storico e Oltretorrente, svincoli della tangenziale, strada Vallazza, via Linati, strada san Quirino, strada Traversetolo, strada Frara, strada Cornazzano, strada Veronica, strada Puppiola, strada Certosino, strada Rota Ligneres, strada Madonna dell’Aiuto, strada Antognano, strada Serra, strada Bassa Antica, strada Felice da Mareto e strada Sant’Anna in Malandriano, nonché la messa in sicurezza e riasfaltatura di alcuni svincoli della tangenziale.

Per quanto riguarda i marciapiedi, i lavori sono partiti da piazzale Picelli, via Cremonese, via Langhirano, viale Toschi, via Europa, via S. Eurosia, via Del Campo, via Omero, via Pozzi, via Ragazzi del '99, via Cavagnari, via Bassa dei Folli con ripristino marciapiedi della scuola "Bozzani" a Porporano, Emilio Lepido, 35. Seguiranno i seguenti interventi, entro la primavera: nella zona del direzionale Fleming, a Fognano, zona Corpus Domini, piazzale Maestri, piazzale Lubiana, via passo del Cirone, via passo del Lagastrello, via passo, del Bretello, via passo del Bocco, via D'Azeglio, laterali di via Garibaldi, via Verdi, Via Linati e viale Fratti.

Le piste ciclabili interessate dai lavori nei mesi invernali sono state quella in viale Toschi con rifacimento del fondo sia sul lato est che Ovest, e quella in via Europa con rifacimento del fondo nel tratto tra ponte delle Nazioni a via Ghirarduzzi e viale Bottego. Seguiranno gli interventi nella pista ciclabile di viale Fratti.

Nel corso della stagione invernale sono stati eseguiti i lavori di rifacimento dei seguenti ponticelli: in strada Molino di Baganzola, strada Vallazza e strada san Rocco. Seguiranno, entro la primavera, gli interventi sui ponticelli in strada Budellungo, strada Bergonzi, strada Angelica, strada Principale di Beneceto e su quelli presenti su strada Fontanorio.