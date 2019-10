Stare bene con l’attività fisica: dalla teoria alla pratica

Stare bene con l’attività fisica: alla Casa della Salute di Langhirano, si passa dalla teoria alla pratica in un pomeriggio. Martedì 8 ottobre, i professionisti dell’AUSL Diletta Ugolotti, diabetologa e Andrea Cantergiani, medico dello sport spiegano gli effetti positivi dell’attività fisica sulla salute, toccasana per muscoli, cuore, polmoni, umore, ossa e cervello. A seguire, camminata nella pista che costeggia il torrente Parma. E al rientro, un sano rinfresco per tutti. I cittadini sono invitati a partecipare: è sufficiente indossare abiti comodi e scarpe da ginnastica. Con inizio alle 15, il ritrovo è nella sala riunioni della Casa della Salute, via Roma n. 42/1, Langhirano (terzo piano). In caso di maltempo restano confermati l’incontro e il rinfresco. E’ un’iniziativa dell’AUSL organizzata in collaborazione con i medici di medicina generale della Casa della Salute di Langhirano, con il patrocinio di AGD Associazione Giovani Diabetici di Parma e di Fe.D.E.R. Federazione Diabete Emilia-Romagna.