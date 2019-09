Stazione: completata la seconda fase di interventi per l'impermeabilizzazione del ponte

Ultimata nei tempi previsti la seconda fase dei lavori di impermeabilizzazione del ponte ferroviario sul torrente Parma. 45 i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e delle imprese appaltatrici e 10 i mezzi d’opera impegnati negli ultimi tre fine settimana. Fra l’implacato del ponte e l’infrastruttura ferroviaria è stata inserita una speciale guaina impermeabile, per la cui posa è stato necessario rimuovere e poi riposizionare binari, pietrisco e scambi. L’intervento, preceduto nei mesi scorsi da attività propedeutiche - consolidamento delle pile del ponte e interventi alla linea di alimentazione elettrica dei treni – prevede la realizzazione di una terza e ultima fase di lavori in programma per il prossimo anno. Durante l’attività del cantiere la circolazione ferroviaria è stata sospesa fra Parma e Fornovo e il servizio effettuato con autobus sostitutivi