Stazione, riapre il parcheggio al piano -2: 114 nuovi posti auto

Area Stazione STU S.p.A comunica che in collaborazione con il nuovo gestore Line Servizi S.p.A, il Park H amplia e innova i suoi servizi. In particolare, da stamane, martedì 28 gennaio, viene riaperto il livello -2 riportando la disponibilità dei posti auto del Parcheggio H alla capienza originaria di 223 stalli sosta, ma soprattutto valorizzando l’intermodalità della Nuova Stazione F.S. a vantaggio di tutta la città.

La riapertura è stata resa possibile grazie al lavoro sinergico portato avanti da attori direttamente coinvolti ovvero Area Stazione, Line Servizi S.p.a e Comune di Parma. La collaborazione ha permesso, inoltre, di migliorare e innovare i servizi offerti all’utente finale: a breve sarà attivo il sistema di videosorveglianza integrato “live” con videocamere di ultima generazione direttamente collegate con gli Istituti incaricati dal nuovo gestore per la vigilanza della struttura.

Alla riapertura del parcheggio erano presenti oltre all'Assessore alla Mobilità e Ambiente Tiziana Benassi, Isabella Tagliavini amministratore unico di Stu Area Stazione Spa , il Dirigente Settore Mobilità ed Energia Nicola Ferioli, Efrem Magli Responsabile Settore Tecnico e Marco Gennari responsabile gestione aree sosta di Line Servizi Spa.

Infine è stata ampliata l’offerta dei servizi di pagamento integrati oltre a quelli già in essere: è stata attivata la collaborazione con EasyPark, società leader europea nel mobile parking.

L’inserimento del Parcheggio H nel circuito EasyPark permetterà agli utenti, previo download della specifica app, di poter entrare e pagare la sosta direttamente tramite lo smartphone o altro device elettronico abilitato.

“Con la riapertura del livello -2 del Park H saranno disponibili a fianco della stazione - hub intermodale di servizi per la mobilità cittadina - 114 nuovi posti in aggiunta ai 109 attualmente in uso del piano -1. Con l’attivazione del sistema di video sorverglianza integrato e di nuovi sistemi di pagamento, il parcheggio oggi è oggi funzionale, comodo e sicuro – dichiara l’Assessore alla Mobilità del Comune di Parma Tiziana Benassi – a disposizione dei tanti pendolari che ogni giorno si servono del treno e dei turisti che nell’anno di Parma capitale della cultura ci aspettiamo numerosi.”