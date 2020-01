"Stipendi non pagati": i collaboratori del Teatro delle Briciole scioperano il giorno di Parma Capitale della Cultura

Parma Capitale della Cultura inaugura con uno sciopero. L'astensione dal lavoro sarà quella di alcuni collaboratori del Teatto delle Briciole, che lo hanno annunciato con una lettera, per il mancato pagamento degli stipendi da parte della Fondazione Solares.

"I collaboratori del Teatro delle Briciole/Solares Fondazione delle Arti informano che "a partire dal giorno 15 e per tutto il mese di gennaio 2020, non andranno in scena a causa del mancato pagamento degli stipendi da parte della Fondazione. La decisione, sofferta ma necessaria, è stata presa poiché non abbiamo più intenzione di garantire ulteriori prestazioni lavorative senza che esse vengano regolarmente retribuite, soprattutto in questa condizione di assoluta incertezza. Ad oggi, infatti, in risposta alla grave crisi economica che la Fondazione sta attraversando e alle sue drammatiche ripercussioni sulla gestione del Teatro delle Briciole, il Cda non ha ancora presentato alcuna progettualità concreta, né in alternativa né in continuità rispetto alla precedente direzione artistica e organizzativa".



"Finora ci siamo il più possibile astenuti dal rendere pubbliche le nostre posizioni, per non alimentare sterili polemiche. Tuttavia siamo giunti a un punto, a nostro avviso, decisivo per il futuro del Teatro delle Briciole: non solo vediamo compromessa la tournée di gennaio, purtroppo vediamo messa irrimediabilmente a repentaglio la totalità di un progetto culturale considerato bene comune per l’intera collettività, a meno che non si attuino d'urgenza le contromisure necessarie alla sua salvaguardia".



"Ci sentiamo in dovere di avvertire la collettività, alla quale tale progetto è sempre stato rivolto, del pericolo che esso sta correndo, compresi i Teatri delle molte città con i quali, tramite i nostri spettacoli, avremmo voluto condividerlo. Un pericolo che va al di là anche della sussistenza del nostro lavoro e della retribuzione dei nostri stipendi, perché riguarda, appunto, un bene comune".



Le firme: Beatrice Baruffini, Daniele Bonaiuti, Giulia Canali, Yele Canali, Emanuela Dall’Aglio, Marta Dall Via, Davide Giordano, Jessica Graiani, Alessandro Maione, Simone Mastrocinque, Riccardo Reina, Chiara Renzi, Francesca Ruggerini, Agnese Scotti.