"Stop agli sfratti": il giorno di Natale tende davanti al Duomo per protesta

Una protesta contro gli sfratti e per chiedere di risolvere i numerosi casi di famiglia e singoli senza casa a Parma. Gli attivisti e le attiviste della Rete Diritti in Casa, insieme alle persone che frequentano lo sportello per il diritto alla casa, sfrattati e senza fissa dimora, si sono presentati - nella mattinata di Natale - davanti al Duomo per sensibilizzare la cittadinanza dei parmigiani, che si recavano a messa, sul tema dell'emergenza abitativa.